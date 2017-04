Профессиональная неделя моды Odessa Fashion Week FW 2017-18 проходила с 22 по 26 марта в концерт-холле «Сады Победы», сообщают организаторы.

Неделя моды Odessa Fashion Week включает в себя многоуровневую программу, а с прошлого сезона входит в официальное расписание международного календаря Недель моды по версии fashionunited.com.

Организатором Odessa Fashion Week является ООО «Одесская Неделя Моды», которая «призвана содействовать развитию индустрии, продвигая украинские торговые марки одежды, обуви и аксессуаров, объединяя в едином цикле эффективные pr-стратегии продвижения брендов».

В рамках четвертого сезона Odessa Fashion Week свои коллекции продемонстрировали более 30 дизайнеров из Италии, Таджикистана, Молдовы и Украины. В числе украинских дизайнеров: Miss DM, Kira Strogetskyh, Maryna Yaroslavskaya, N`Art, Olga Shchedrina, Elen Godis, Pchelka, Enlille, Shablii, Elena Morar, Anna`S Bride, Daniil Guliaev, Popelyushko For Yourtrend, OVA, Zhanna Klimova, HGF Production Group, Dariy, Viorika Sheikh Mustafa, Nani Sabrini, Viсtoria Syromlia, Тiqa By Victoria Bozhik, Royal Family By Musteata, Krasnova Fashion.

В числе иностранных гостей: Omar |It|, Murod Fashion |Tj|, Umed Kuchkaliev |Tj|, Alina Bradu |Md|, Vasile Vozian |Md|, Olga Cataraga |Md|, Mihaela Dvornic |Md|.

В основной локации проведения недели моды традиционно была организованна территория Trade Fashion Zone, где зрители между показами могли познакомиться со следующими дизайнерами: Maryna Yaroslavskaya, Veronika Kosminskaya, Elena Morar, Liholat, My Fucking Bag, Gi-Bijou, Anoir By Amal Kiran Jana, Savana, Elizaveta Shante, Belluno, Talana, Garnaya, Комод I К, Tatyana Kolodyuk, W.I.L.D.W.O.O.D.

В рамках Odessa Fashion Week прошел уже второй отборочный тур для молодых дизайнеров и моделей, по результатам которых 25 участников отправились с 3 по 7 апреля покорять столицу Италии на Roma Fashion Week.

А 15-16 июля в рамках круизного сезона на территории рейдового мола Воронцовского Маяка, протяженностью 680 метров Odessa FashionWeek готовится установить национальный рекорд на самый длинный подиум в Украине.

Фотографии предоставлены организаторами.