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На Украине в 2016 году работникам швейных производств недоплатили 3,9 млн гривен

07.02.2017  00:19

По итогам 2016 года украинские работодатели не выплатили швеям заработную плату в размере 3,9 млн гривен, сообщает издание «Новости Украины».

Согласно данным Госстата Украины в 2016 году работодатели остались должны сотрудникам швейных производств 3,9 млн гривен, что на 31,4% меньше задолженности 2015 года.

При этом средняя заработная плата работников отрасли в прошлом году выросла на 23,2%. В декабре она составляла 4,6 тыс. гривен.

Продажи одежды и аксессуаров принесли украинским производителям в 2016 году 16,9 млрд гривен. Из них на импорт пришлось 43%.

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