17.02.2017 23:05

Недекларированный тюль, стоимостью 1,5 млн гривен, пытались провезти через Украину в Польшу, сообщает пресс-служба ГФС.

На таможенном посту в Черновицке задержали грузовик с недекларированным грузом тюля. Контрабанда была обнаружена в машине с отбеленным трикотажем и также обозначалась в документах. Транспорт следовал из Турции в Польшу.

Всего изъято 68,7 тыс. погонных метров тюли с тканым узором, стоимостью 1,5 млн гривен. Тюль предназначался для фирмы из Великобритании.

Помимо конфискации, владельцам груза грозит штраф в размере 100% от его стоимости.