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На Украине задержали машину с контрабандным тюлем на 1,5 млн гривен

17.02.2017  23:05

Недекларированный тюль, стоимостью 1,5 млн гривен, пытались провезти через Украину в Польшу, сообщает пресс-служба ГФС.

На таможенном посту в Черновицке задержали грузовик с недекларированным грузом тюля. Контрабанда была обнаружена в машине с отбеленным трикотажем и также обозначалась в документах. Транспорт следовал из Турции в Польшу.

Всего изъято 68,7 тыс. погонных метров тюли с тканым узором, стоимостью 1,5 млн гривен. Тюль предназначался для фирмы из Великобритании.

Помимо конфискации, владельцам груза грозит штраф в размере 100% от его стоимости.

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