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На Украине задержана контрабанда пряжи стоимостью 4,7 млн гривен
25.05.2017 20:13
Следовавший из Турции в Белоруссию по поддельным документам груз пряжи задержан на украинской границе, сообщает пресс-служба ГФС Украины.
В пункте пропуска «Порубное-Сирет» Черновицкой таможни был проведен досмотр двух транспортных средств, перевозивших пряжу из Турции в Белоруссию. В предоставленных для контроля документах указывалась стоимость груза в размере 17 тыс. долларов. Однако экспертиза подтвердила поддельность накладных.
По факту составлено два протокола о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины. Виновным грозит штраф в виде конфискации товара с выплатой штрафа равного цене груза.
Предварительно стоимость пряжи оценена в 4,7 млн. гривен. Она изъята и определена на временное хранение на склад Черновицкой таможни ГФС.
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