29.03.2017 22:00

На вебинаре «Проблемы швейного производства и их решение с использованием САПР Грация» обсудят средства для обеспечения качества швейных изделий, сообщает пресс-служба компании.

Вебинар «Проблемы швейного производства и их решение с использованием САПР Грация» состоится 12 апреля. К участию приглашаются руководители и специалисты швейных предприятий, ателье, конструкторских бюро, фрилансеры, а также преподаватели и студенты.

В программе вебинара будут предложены решения таких проблем как:

- длительный процесс разработки лекал;

- медленное размножение лекал. Поиск высококвалифицированного конструктора;

- длительный процесс проектирования раскладок лекал и неэкономное использование материалов;

- сложность определения времени и стоимости изготовления изделий;

- расчет заработной платы швей;

- контроль использования материалов;

- мониторинг процесса выполнения производственных заказов.



