|
|
На вебинаре САПР Грация обсудят средства для обеспечения качества швейных изделий
29.03.2017 22:00
На вебинаре «Проблемы швейного производства и их решение с использованием САПР Грация» обсудят средства для обеспечения качества швейных изделий, сообщает пресс-служба компании.
Вебинар «Проблемы швейного производства и их решение с использованием САПР Грация» состоится 12 апреля. К участию приглашаются руководители и специалисты швейных предприятий, ателье, конструкторских бюро, фрилансеры, а также преподаватели и студенты.
В программе вебинара будут предложены решения таких проблем как:
- длительный процесс разработки лекал;
- медленное размножение лекал. Поиск высококвалифицированного конструктора;
- длительный процесс проектирования раскладок лекал и неэкономное использование материалов;
- сложность определения времени и стоимости изготовления изделий;
- расчет заработной платы швей;
- контроль использования материалов;
- мониторинг процесса выполнения производственных заказов.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте