04.08.2017 23:02

Общая сумма проектов, подготовленных на подписание в рамках третьего Восточного экономического форума, составляет более 73 млрд рублей. Среди них есть договоры о создании производства текстиля и бриллиантов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Представители Приморского края подготовили уже около 30 проектов, которые будут подписаны в рамках события. Общая сумма договоров в настоящий момент составляет более 73 миллиардов рублей.

«Проекты есть как краткосрочные, так и предполагаемые к реализации в течение ближайших десяти лет. На данный момент подготовлено уже около 30 проектов соглашений, но их число и общая сумма, конечно, увеличатся», – заявил первый заместитель главы края Василий Усольцев.

Среди заявленных к подписанию проектов – соглашения о сотрудничестве в создании производства бриллиантов и текстиля.

Губернатор региона Владимир Миклушевский выразил мнение, что Восточный экономический форум – это «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».