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На ВЭФ-2017 в Приморье подпишут соглашения о создании производства текстиля и бриллиантов
04.08.2017 23:02
Общая сумма проектов, подготовленных на подписание в рамках третьего Восточного экономического форума, составляет более 73 млрд рублей. Среди них есть договоры о создании производства текстиля и бриллиантов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Представители Приморского края подготовили уже около 30 проектов, которые будут подписаны в рамках события. Общая сумма договоров в настоящий момент составляет более 73 миллиардов рублей.
«Проекты есть как краткосрочные, так и предполагаемые к реализации в течение ближайших десяти лет. На данный момент подготовлено уже около 30 проектов соглашений, но их число и общая сумма, конечно, увеличатся», – заявил первый заместитель главы края Василий Усольцев.
Среди заявленных к подписанию проектов – соглашения о сотрудничестве в создании производства бриллиантов и текстиля.
Губернатор региона Владимир Миклушевский выразил мнение, что Восточный экономический форум – это «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».
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