15.08.2017 06:47

Участникам Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке будет представлен проект ювелирно-гранильного кластера ТОР «Кангалассы».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора компании Saybmlcc (дочерняя компания АКБ «Алмазэргиэнбанк») Ивана Степанова, реализация проекта начнется уже осенью текущего года, а запуск первой очереди кластера запланирован на конец 2018 года. «Уже готова проектно-сметная документация, осенью начнется строительство объекта. Согласно проекту, первая очередь кластера будет запущена уже к концу 2018 года, что позволит создать свыше 300 новых рабочих мест», - отметил топ-менеджер.

По его словам, в общей сложности на создание двух очередей кластера необходимо более 660 млн рублей, на данный момент проинвестировано 160 млн рублей. «Создана управляющая компания. Необходимый объем средств на реализацию второго этапа составляет порядка 500 млн рублей», - уточнил собеседник агентства.

На данный момент 10 представителей малого и среднего ювелирно-гранильного бизнеса республики готовы начать работу в кластере. Под создание производств в рамках ТОР уже выделено 3,3 га земли. Предполагается, что вторая очередь кластера будет введена к 2022 году, что позволит создать еще свыше 900 новых рабочих мест.