19.01.2017 17:05

Белорусское предприятие «Витебчанка» сотрудничает с брендами Lacoste, Eden Park, Stayer, North Bloom, пишет газета «Витьбичи».

Директор белорусской фабрики «Витебчанка» Андрей Мащенко рассказал журналистам для каких стран и компаний производит продукцию его предприятие.

«В прошлом и наступившем году мы отшивали и планируем отшивать верхнюю одежду — куртки, пальто, полупальто, жилеты на синтетическом и натуральном утеплителе, так называемый верхний слой одежды. Поставки осуществляются в Российскую Федерацию и страны Прибалтики», - сказал он.

Андрей Мащенко также подчеркнул, что «Витебчанка» активно сотрудничает с брендами Lacoste, Eden Park, Stayer, North Bloom. Изделия для них продаются во Франции, Германии и Англии с маркировкой «Сделано в Белоруссии».

«Витебчанка» — единственное в Белоруссии предприятие по производству одежды с пуховым наполнителем полного цикла. Компания имеет четыре филиала в области.