03.02.2017 01:43

На повестку дня внеочередного собрания акционеров компании «Знамя индустриализации» вынесен вопрос о создании филиала, сообщает пресс-служба организации.

Внеочередное общее собрание акционеров витебского предприятия «Знамя индустриализации» пройдет в понедельник 6 февраля.

На повестку дня вынесено два вопроса:

- об участии компании «Знамя индустриализации» в ассоциации производителей товаров легкой промышленности Белоруссии.

- о создании филиала компании.

Адрес места проведения встречи: город Витебск, ул. Гагарина, д.11, зал заседаний.

Витебская фабрика «Знамя индустриализации» создана в 1930 году. Предприятие производит мужскую и женскую верхнюю одежду. Ежегодно на фабрике разрабатывается более 500 моделей.