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На внеочередном собрании акционеров «Знамя индустриализации» обсудят создание филиала
03.02.2017 01:43
На повестку дня внеочередного собрания акционеров компании «Знамя индустриализации» вынесен вопрос о создании филиала, сообщает пресс-служба организации.
Внеочередное общее собрание акционеров витебского предприятия «Знамя индустриализации» пройдет в понедельник 6 февраля.
На повестку дня вынесено два вопроса:
- об участии компании «Знамя индустриализации» в ассоциации производителей товаров легкой промышленности Белоруссии.
- о создании филиала компании.
Адрес места проведения встречи: город Витебск, ул. Гагарина, д.11, зал заседаний.
Витебская фабрика «Знамя индустриализации» создана в 1930 году. Предприятие производит мужскую и женскую верхнюю одежду. Ежегодно на фабрике разрабатывается более 500 моделей.
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