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На внеочередном собрании акционеров «Знамя индустриализации» обсудят создание филиала

03.02.2017  01:43

На повестку дня внеочередного собрания акционеров компании «Знамя индустриализации» вынесен вопрос о создании филиала, сообщает пресс-служба организации.

Внеочередное общее собрание акционеров витебского предприятия «Знамя индустриализации» пройдет в понедельник 6 февраля.

На повестку дня вынесено два вопроса:

- об участии компании «Знамя индустриализации» в ассоциации производителей товаров легкой промышленности Белоруссии.

- о создании филиала компании.

Адрес места проведения встречи: город Витебск, ул. Гагарина, д.11, зал заседаний.

Витебская фабрика «Знамя индустриализации» создана в 1930 году. Предприятие производит мужскую и женскую верхнюю одежду. Ежегодно на фабрике разрабатывается более 500 моделей.

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