Новости
НачалоНовостиНа вольской фабрике «Элис» в отпуск отправлено 70% швей
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

На вольской фабрике «Элис» в отпуск отправлено 70% швей

19.04.2017  00:36

В Вольске в двухнедельный оплачиваемый отпуск отправлены 70% швей фабрики «Элис», пишет «Про Вольск».

Руководитель вольской швейной фабрики «Элис» Андрей Давыденко рассказал журналистам, почему 70% сотрудников не на рабочих местах.

«По трудовому законодательству каждый имеет право на отпуск после полугода работы, и им воспользовались те, кто приняты летом-осенью прошлого года. То, что отправлено сразу столько человек, связано с тем, что у нас поточная специфика производства. При отсутствии более 5% швей очень трудно наладить результативную работу», - пояснил он.

Швейная фабрика «Элис» в Вольске начала работу в прошлом году. Шьет одежду под марками Elis и Lalis. Вместе с торговыми представительствами и магазинами розничной сети входит в группу компаний Elis из Ростова-на-Дону. 

Просмотров: 68
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1284 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте