Новости
НачалоНовостиНа востоке Москвы обнаружен подпольный швейный цех
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис Рейтинг@Mail.ru
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года

На востоке Москвы обнаружен подпольный швейный цех

29.05.2017  21:43

В швейном цехе на востоке столицы производили спортивную одежду для продажи на крупных городских рынках, сообщает пресс-служба УВД по ВАО.

В рамках операции «Нелегал» в одном из помещений на Тагильской улице Москвы был обнаружен пошивочный цех. На предприятии изготавливалась спортивная и женская одежда, которая впоследствии поставлялась на крупные столичные рынки. На производстве трудились нелегальные рабочие.

В отношении 25 из них составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, на 5 иностранных граждан составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В отношении организатора бизнеса возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Просмотров: 93
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1310 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте