29.05.2017 21:43

В швейном цехе на востоке столицы производили спортивную одежду для продажи на крупных городских рынках, сообщает пресс-служба УВД по ВАО.

В рамках операции «Нелегал» в одном из помещений на Тагильской улице Москвы был обнаружен пошивочный цех. На предприятии изготавливалась спортивная и женская одежда, которая впоследствии поставлялась на крупные столичные рынки. На производстве трудились нелегальные рабочие.

В отношении 25 из них составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, на 5 иностранных граждан составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В отношении организатора бизнеса возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.