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На востоке Москвы обнаружен подпольный швейный цех
29.05.2017 21:43
В швейном цехе на востоке столицы производили спортивную одежду для продажи на крупных городских рынках, сообщает пресс-служба УВД по ВАО.
В рамках операции «Нелегал» в одном из помещений на Тагильской улице Москвы был обнаружен пошивочный цех. На предприятии изготавливалась спортивная и женская одежда, которая впоследствии поставлялась на крупные столичные рынки. На производстве трудились нелегальные рабочие.
В отношении 25 из них составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, на 5 иностранных граждан составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
В отношении организатора бизнеса возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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