04.04.2017 14:43

Компании «Славянка», «Калинка», «БелКредо», «Жлобинская швейная фабрика», «Полесье», «Панда», «Белмодистка» и другие представили коллекции школьной формы на выставке «Белтекслегпром», пишет «Интерфакс-Белоруссия».

Выставка «Белтекслегпром» прошла в Минске в 40-й раз с 29 по 31 марта. Местом проведения события стал НВЦ «БелЭкспо». Участие в мероприятии приняли производители из Белоруссии, России, Пакистана, Узбекистана и Чехии.

Помимо экспозиции и деловой части в программу выставки вошли показы одежды делового стиля для школьников. Свою продукцию продемонстрировали такие производители как «Славянка», «Калинка», «БелКредо», «Жлобинская швейная фабрика», «Полесье», «Панда», «Белмодистка» и др.

Школьная одежда не ограничивалась классическими монохромными моделями. Гостям выставки представили варианты в шотландскую клетку, с нанесенными эмблемами учебных заведений и даже декорированные розовыми бабочками.