«Термопол» презентует на выставке «Интерткань», а также на Научном симпозиуме по техническому текстилю новые материалы для силовых структур, сообщается в пресс-релизе компании.

Нетканые утеплители для глубокого минуса, которые не только не распространяют пламя, но и не воспламеняются от горючих жидкостей (бензин, спирт, «коктейль Молотова») и способны защитить сотрудника от термического воздействия, разработаны для силовых структур отечественным производителем.

Новый утеплитель «Холлофайбер СОФТ НГ» характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур – это огнестойкие материалы. При нагревании большинство синтетических материалов плавится. При воздействии открытого пламени на новый материал, он не плавится, а при продолжительном воздействии пламени – только обугливается. Таким образом, ликвидируется возможность получения ожоговой травмы.

«Состав материала держится в технологическом секрете, раскрываются только основные свойства, которые могут спасти сотрудников силовых структур и правопорядка, - комментирует новинку директор по развитию заводов «Термопол» (владелец ТМ «Холлофайбер») к.ф.н. Владислав Иванов. - Легкий, дышащий, высокоэластичный, гипоаллергенный утеплитель, позволяющий как длительное время находиться в условиях минусовых температур, так и выполнять задания, связанные с повышенными физическими нагрузками. Особенность разработки - наиболее высокие показатели термического сопротивления: материалы не прогорают даже при воздействии воспламеняющихся жидкостей, при горении отсутствует стекающий расплав, токсические выделения сведены к минимуму».

«Это новое поколение утеплителей, актуальных для различных секторов промышленности (нефтегазовая, химическая, металлургическая, ОПК и др.), - говорит главный технолог заводов «Термопол» Елена Мезенцева. - Материалы «Холлофайбер» серии НГ («новая генерация») открывают новые горизонты применения нетканки, расширяют границы безопасности и создания таких швейных изделий, которые еще вчера классифицировались как «текстильный футуризм».

Данный вид материала обладает повышенным индексом ограниченного распространения пламени — 3, по классификации ГОСТ ISO 15025-2012 (индекс ограниченного распространения пламени - цифра, указывающая, что материал или пакет материалов имеют свойства ограничивать распространение пламени в соответствии с установленным уровнем).

Глава проекта «Заводы нетканых материалов «Термопол» Виктор Гонтарь, отмечает: «Технический текстиль увереннее входит в нашу жизнь. Мы активнее осваиваем достижения предыдущих этапов развития химических технологий, которые предопредели нынешний успех повсеместного внедрения «новой материи». То, что сегодня воспринимается очевидным, вчера было невозможным: человечество научилось у природы создавать материю, которую мы называем «технической». Длительный поиск привёл нас к современному пониманию глобальной темы «Технический текстиль». Мы в самом начале огромного пути: промышленного, научного, изыскательского. На февральской выставке «Интерткань» и 2-м Научном симпозиуме по техническому текстилю «Термопол» продемонстрирует уникальные свойства наших новых разработок для главных отраслевых экспертов».

Кроме инновационных материалов с микроволокном (выпускаются с 2006 года), компания «Термопол» покажет революционные разработки Холлофайбер® УЛЬТРА с трехмерными волокнистыми лабиринтами - «ловушками для воздуха».

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

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