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На выставке «Интерткань» будут представлены текстильные разработки для силовых структур
10.02.2017 16:12
«Термопол» презентует на выставке «Интерткань», а также на Научном симпозиуме по техническому текстилю новые материалы для силовых структур, сообщается в пресс-релизе компании.
Нетканые утеплители для глубокого минуса, которые не только не распространяют пламя, но и не воспламеняются от горючих жидкостей (бензин, спирт, «коктейль Молотова») и способны защитить сотрудника от термического воздействия, разработаны для силовых структур отечественным производителем.
Новый утеплитель «Холлофайбер СОФТ НГ» характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур – это огнестойкие материалы. При нагревании большинство синтетических материалов плавится. При воздействии открытого пламени на новый материал, он не плавится, а при продолжительном воздействии пламени – только обугливается. Таким образом, ликвидируется возможность получения ожоговой травмы.
«Состав материала держится в
технологическом секрете, раскрываются только основные свойства, которые могут
спасти сотрудников силовых структур и правопорядка, - комментирует новинку
директор по развитию заводов «Термопол» (владелец ТМ «Холлофайбер») к.ф.н.
Владислав Иванов. - Легкий, дышащий, высокоэластичный, гипоаллергенный
утеплитель, позволяющий как длительное время находиться в условиях минусовых
температур, так и выполнять задания, связанные с повышенными физическими
нагрузками. Особенность разработки - наиболее высокие показатели термического
сопротивления: материалы не прогорают даже при воздействии воспламеняющихся
жидкостей, при горении отсутствует стекающий расплав, токсические выделения
сведены к минимуму».
Данный вид материала обладает повышенным индексом ограниченного
распространения пламени — 3, по классификации ГОСТ ISO 15025-2012 (индекс ограниченного распространения
пламени - цифра, указывающая, что материал или пакет материалов имеют
свойства ограничивать распространение пламени в соответствии с установленным
уровнем).
Кроме инновационных материалов с микроволокном (выпускаются с 2006 года), компания «Термопол» покажет революционные разработки Холлофайбер® УЛЬТРА с трехмерными волокнистыми лабиринтами - «ловушками для воздуха».
Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».
Фотография предоставлена компанией.
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