22.12.2016 18:54

Компания Red Fox стала участником коллективного стенда «Глобальные партнеры Санкт-Петербурга. Экспортеры Санкт-Петербурга» на выставке «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга», сообщает пресс-служба компании.

XIV Форум малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, а также выставка «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» прошли в северной столице 14 и 15 декабря.

Компания Red Fox представила свою продукцию в рамках события, став участником коллективного стенда «Глобальные партнеры Санкт-Петербурга. Экспортеры Санкт-Петербурга». Эту привилегию производитель получил как победитель конкурса «Экспортер года».

На стенде демонстрировались модели из детской коллекции Red Fox Kids, а также из коллекции Red Fox Arctic.

За активное участие в городских проектах развития предпринимательства компания Red Fox отмечена благодарностью.

Компания Red Fox основана в 1989 году. Создает одежду и экипировку для экстремального спорта и туризма, а также для сотрудников МЧС. Red Fox — единственный партнер компании Gore-Tex по производству спортивной одежды на территории России. Марка является лауреатом конкурса «Спортивный бренд Санкт-Петербурга», а также конкурса «Сделано в России».