Ювелирная выставка-продажа «Сокровища Петербурга» пройдет с 26 по 29 октября в особняке Демидова, сообщают организаторы.

Специальная тема выставки на этот раз – «Украшения будущего». Скафандров с бриллиантами не обещают, зато посетители смогут ознакомиться с модными трендами ювелирной отрасли, открыть для себя новые бренды, неожиданные порой материалы и формы украшений, узнать, что будет актуально не только в следующем сезоне, но и в ближайшем будущем, и приобрести приглянувшиеся изделия.

Не останутся без покупок и те, кто предпочитает традиционные ценности: драгоценные металлы и камни. В общей сложности экспозицию составят более 150 участников: крупные производители и художники-ювелиры из разных городов России (и не только) подготовили для выставки десятки тысяч ювелирных украшений. Значительная часть из них будет представлена эксклюзивно.

На ежедневных специальных экскурсиях можно будет узнать историю особняка Демидова.

Место проведения выставки: Санкт-Петербург, Большая Морская, 43 (особняк Демидова).

График работы выставки: 11:00-20:00. График проведения экскурсий: чт-пт 12:00 и 17:00, сб-вс 12:00.

Фотография предоставлена организаторами.