15.02.2017 21:58

Выставка «Мужчина и Женщина. Очарование» в Челябинске станет площадкой для реализации одежды и аксессуаров из Литвы, Финляндии, Польши и Турции, пишет ИА «Челябинск сегодня».

Выставка «Мужчина и Женщина. Очарование» стартует завтра, 16 февраля, в челябинском дворце спорта «Юность». Тематика мероприятия – модная одежда.

В рамках события можно будет приобрести одежду и аксессуары из Литвы, Турции, Финляндии, Польши и Белоруссии. Кроме того, будут демонстрироваться авторские головные уборы из Санкт-Петербурга.

Разделы выставки: бельевой трикотаж, головные уборы, кожаные перчатки и ремни, декоративная косметика, парфюмерия, посуда, бытовая химия, постельное белье и пледы, полотенца и др.

Мероприятие завершится 19 февраля.