24.03.2017 23:39

Кировские производители привезли на выставку в Самару более 1,5 тыс. шуб и других меховых изделий, сообщает ГТРК «Самара».

В Самаре в центре «Экспо-Волга» проходит выставка-продажа, на которой представлена продукция кировских производителей. В ее рамках представлено более 1,5 тыс. шуб, в том числе от «Кировской меховой фабрики». Дизайнеры отмечают, что в следующем сезоне популярными станут изделия из норки, мутона, нутрии, чернобурки и песца.

Выставка-продажа продлится до воскресенья.