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На выставке в Самаре представлено более 1,5 тыс. меховых изделий из Кирова
24.03.2017 23:39
Кировские производители привезли на выставку в Самару более 1,5 тыс. шуб и других меховых изделий, сообщает ГТРК «Самара».
В Самаре в центре «Экспо-Волга» проходит выставка-продажа, на которой представлена продукция кировских производителей. В ее рамках представлено более 1,5 тыс. шуб, в том числе от «Кировской меховой фабрики». Дизайнеры отмечают, что в следующем сезоне популярными станут изделия из норки, мутона, нутрии, чернобурки и песца.
Выставка-продажа продлится до воскресенья.
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