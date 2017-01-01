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На заседании правительства Туркменистана был представлен отчёт о мерах по строительству хлопкопрядильной фабрики

13.11.2017  10:50

На заседании правительства Туркменистана был представлен отчёт о мерах по строительству хлопкопрядильной фабрики в Дашогузской области, сообщил 11 ноября туркменский телеканал «Алтын Асыр».

С отчётом о выступил заместитель Председателя Кабинета Министров М.Айдогдыев.
Чиновник отметил, что в целях выполнения «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018 – 2024 годы» Министерством текстильной промышленности была проведена соответствующая работа по оценке предложений от участников тендера, в результате которого проектирование, строительство и оснащение нового объекта текстильной промышленности было доверено хозяйственному обществу «Хилли йуп». После запуска хлопкопрядильной фабрики ежегодно будет производиться 6 тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заметил, что текстильная промышленность в силу огромного ресурсного потенциала является одним из приоритетных направлений перерабатывающего сектора экономики Туркменистана.  

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