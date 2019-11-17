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На заводе «Кристалл» пройдет Четвертый слет коллекционеров
06.05.2017 17:06
Одним из центральных событий майского слета коллекционеров, который состоится 19-21 мая, станет выставка исторического оружия, сообщают организаторы.
Свою частную коллекцию уникального антикварного оружия представит редактор «Военно-исторического журнала» Сергей Сидоров. Гости выставки смогут «по-настоящему погрузиться в историю»: пообщаться с экспертом и задать все интересующие вопросы, подержать в руках экспонаты и своими глазами проследить эволюцию оружия.
В коллекции Сергея Сидорова среди прочего представлены сабля русского солдата времен походов Суворова, капсульные и кремневые ружья, а также оружие времен Крымской войны (1853—1856 гг.) и оружие с обороны Шипки (Русско-турецкая война 1877—1878 гг.). Экспонаты, прошедшие сквозь века, имеют историческую и художественную ценность — по сей день многие образцы антикварного оружия остаются шедеврами инженерной мысли и произведениями ювелирного искусства.
На майском слете посетители вновь получат возможность проконсультироваться с экспертами в области нумизматики и культурных ценностей: специалистом-нумизматом Виктором Григорьевичем Зайченко и экспертом по культурным ценностям Министерства культуры РФ Георгием Сергеевичем Пигготом.
Даты проведения слетов в 2017 году:
Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9.
Организаторы: ВЦ «Кристалл Экспо».
Фотография предоставлена организаторами.
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