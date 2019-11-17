На заводе «Кристалл» пройдет Третий слет коллекционеров

Одним из центральных событий апрельского слета коллекционеров станет выставка экспонатов «Музея истории игрушек», сообщают организаторы.

Третий слет коллекционеров пройдет в московском «Кристалле» с 21 по 23 апреля 2017 года. На этот раз перед посетителями предстанет уникальная коллекция владельца «Музея истории игрушек» Бориса Сумарокова: жестяные заводные игрушки, антикварные куклы, музыкальные механические игрушки, а также искусно выполненные кукольные комнаты и кухни конца XIX - начала XX веков. Гости слета смогут не только осмотреть диковинную коллекцию, но и пообщаться с соратниками по интересам и приобрести памятные сувениры. В рамках апрельской ярмарки запланированы встречи с именитыми ценителями антикварного искусства.

Слет коллекционеров на «Кристалле» — уникальное событие в московской жизни, поскольку до этого мероприятия такого масштаба в столице не проводились. Снискав интерес коллекционеров и ценителей антиквариата, ярмарки стали регулярными: они объединяют российских и зарубежных знатоков и любителей прошлого и настоящего, разделяющих принципы российского исторического собирательства, открывающих новые грани и перспективы традиционных увлечений. По просьбам участников и посетителей с марта 2017 года слеты стали трехдневными.

Первый всероссийский слет коллекционеров прошел 11-12 февраля 2017 года с большим успехом. На ярмарке было представлено множество любопытных и редких экспонатов, разделенных по темам: нумизматика, филателия, фалеристика, бонистика, филокартия, букинистика, винтажные украшения, игрушки, грампластинки и многое другое. На втором слете была организована выставка парфюмерии с экспонатами из частной коллекции Ирины Воробьевой, а главным событием стала экспозиция от российского путешественника, писателя и художника Федора Конюхова. На его счету – девять книг о путешествиях и более 3 тыс. картин. На выставке были представлены картины Конюхова, а также одежда, в которой он совершал свои экспедиции и восхождения.

К участию в третьем слете приглашаются коллекционеры любых направлений, регистрация на мероприятие открыта на сайте www.kristallexpo.ru.

Даты проведения слетов в 2017 году:

21-23 апреля;

19-21 мая;

22-24 сентября;

20-22 октября;

17-19 ноября;

22-24 декабря.

Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9.

Организаторы: ВЦ «Кристалл Экспо».

Фотографии предоставлены организаторами.