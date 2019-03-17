На заводе «Кристалл» пройдет Второй слет коллекционеров

Одним из центральных событий мартовского слета коллекционеров станет выставка парфюмерии с экспонатами из частной коллекции Ирины Воробьевой, сообщают организаторы.

Второй слет коллекционеров пройдет на территории московского «Кристалла» с 17 по 19 марта 2017 года.

Как отмечают организаторы, необходимость создания подобного слета назрела уже давно: хотя в столице нет недостатка в мероприятиях, связанных с коллекционированием, события подобного масштаба ждали многие. Ставка делается еще и на периодичность: до сих пор все встречи коллекционеров носили точечный и даже в чем-то стихийный характер; регулярное же проведение слетов открывает новые возможности.

Начиная со второго слета, планируется проводить специальные мероприятия, образовательные встречи и отдельные выставки из предметов частных коллекций.

Одним из центральных событий мартовского слета станет выставка парфюмерии с экспонатами из частной коллекции Ирины Воробьевой. Посетители смогут увидеть уникальный каретный парфюмерный набор XVIII века, а также будуарные флаконы тех лет, флакон для одеколона фабрики «А. Сиу и К», выпущенный к столетию Отечественной войны 1812 года, и редкий флакон из-под одеколона «Наполеон» фирмы Брокара.

Кроме того, на экспозиции будут представлены флаконы отечественного производства, которые ни в чем не уступают работам выдающихся мировых компаний. Расцвет российской парфюмерии пришелся на конец XIX и начало XX веков, однако сегодня информацию об этом не так легко найти: в России нет ни одного государственного музея, посвященного этой важной отрасли, а библиотеки и архивы хранят крайне мало сведений о российских парфюмерах. У посетителей второго слета коллекционеров будет уникальная возможность не только узнать о мастерах своего дела, но и собственными глазами увидеть подлинники флаконов, упаковок и этикеток.

К созданию некоторых флаконов были причастны знаменитые ювелирные фирмы, например, Фаберже. Зачастую на готовом изделии можно увидеть подпись мастера. К работе над этикетками привлекались видные художники, такие, как Иван Билибин — его произведения также будут представлены на выставке. Некоторые флаконы создавались на заказ. Пользовались спросом и подарочные коробки для духов и туалетной воды — из картона или дерева, обтянутые шелком или бархатом. Иногда парфюм упаковывали в небольшие изящные графинчики, кожаные футляры и даже в пасхальные яйца из хрусталя.

Вместе с флаконами на экспозиции можно будет увидеть уникальные этикетки первых лет советской власти, а также подлинные предметы гигиены той эпохи — мыло, мыльные палочки, зубные порошки. Кроме того, на выставке будут представлены одеколоны и духи, «сводившие с ума» наших бабушек и дедушек и по праву считающиеся парфюмерными шедеврами: «Красная Москва», «Красный мак», «Пиковая дама», «Ландыш серебристый».

Первый всероссийский слет коллекционеров прошёл 11-12 февраля 2017 года. На ярмарке было представлено множество любопытных и редких экспонатов, разделенных по темам: нумизматика, филателия, фалеристика, бонистика, филокартия, букинистика, винтажные украшения, игрушки, грампластинки и многое другое. Участники выставляли самые разные артефакты, от старинного фарфора до транспортных карт, а посетители могли не только полюбоваться на диковинные вещи из прошлого, но и приобрести себе что-нибудь или даже, вдохновившись увиденным, самим стать коллекционерами.

Один из организаторов слета Валерий Архипов старался заинтересовать и самых маленьких посетителей выставки: каждому ребенку, пришедшему на слет, он дарил монетку, которая впоследствии могла бы стать началом большой коллекции. По его словам, нумизматика всегда будет иметь спрос, независимо от кризисов.

Помимо частных коллекционеров, на слете также собрались магазины и дилеры. Цена на отдельные товары могла доходить до 150 тысяч — как, например, в случае с фарфоровыми изделиями. Впрочем, каждый гость ярмарки мог найти себе что-нибудь по душе и за гораздо меньшие деньги: так, стоимость редких советских открыток начиналась от 200 рублей, а патефон в рабочем состоянии можно было приобрести за 15 тысяч.

Президент Союза филокартистов России Арсен Мелитонян считает, что новая площадка может в ближайшем будущем перерасти в многофункциональный комплексный центр, где помимо ярмарок будут проводиться и полноценные музейные экспозиции, выставки, а также будут оказываться специальные услуги, такие, как экспертизы и консультации по вопросам хранения.

Арсен Мелитонян отметил, что сегодня коллекционированием занимается примерно 40% населения: «Сейчас известно несколько десятков направлений коллекционирования — коллекционируют этикетки от мыла, обертки, машинки, солдатиков. Даже если вы привозите календарик или магнитик из путешествия по Европе, вы — начинающий коллекционер. Вы систематизируете, сохраняете предметы, а вдруг когда-нибудь через много лет эта коллекция будет выставлена в музее».

К участию во втором слёте приглашаются коллекционеры любых направлений, регистрация на мероприятие открыта на сайте www.kristallexpo.ru.

Слет будет работать 17 марта с 14.00 до 21.00, 18 и 19 марта — с 11.00 до 20.00, вход свободный.

Даты проведения слётов в 2017 году:

17-19 марта;

21-23 апреля;

19-21 мая;

22-24 сентября;

20-22 октября;

17-19 ноября;

22-24 декабря.

По просьбам участников и посетителей, начиная с мартовского, слеты станут трехдневными.

Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9.

Организаторы: ВЦ «Кристалл Экспо».

Фотографии предоставлены организаторами.