Финальный весенний слет коллекционеров проходил на московском заводе «Кристалл» с 19 по 21 мая 2017 года, сообщают организаторы.

На несколько дней индустриальные помещения трансформировались в музей и ярмарку, эксперты вели мастер-классы и рассказывали об экспонатах всем желающим.

По словам организатора мероприятия Валерия Архипова, в этом слете приняло участие гораздо больше коллекционеров из различных регионов России и зарубежных стран. Впервые выставил свою уникальную коллекцию­­ редактор «Военно-исторического журнала» Сергей Сидоров. Редкое антикварное оружие XIX века – давнее хобби Сергея Петровича, и он готов был погрузить каждого заинтересовавшегося в эпоху военных конфликтов столетия - Крымской и Турецкой войн. Строевое оружие того периода составляет основу его коллекции, однако есть в ней и более ранние экспонаты, например, крепостной мушкет Русской армии 1773 года. В скором времени Сергей Петрович планирует издание книги по огнестрельному оружию.

Эксперт по нумизматике Виктор Зайченко рассказал посетителям выставки о том, как превратить хобби в бизнес. Именно нумизматика, по его словам, является наиболее ориентированной на получение прибыли отраслью коллекционирования антиквариата, ведь основной плюс такого увлечения – ликвидность. В коллекции Виктора - монеты России и Европы, выпущенные с 1600 года до наших дней.

Кроме традиционной выставки-ярмарки, на слете проводилось несколько мастер-классов. Реставратор Геннадий Поляков обучал желающих восстановлению фарфоровых изделий. Каждый мог принести завалявшуюся дома или только что купленную, но, к несчастью, поврежденную фарфоровую статуэтку и под чутким руководством Геннадия Валентиновича вернуть ей первоначальный вид. Хоть это дело сложное, кропотливое и требующее творческих навыков, за дни слета мастер-класс с удовольствием посетили немало любителей антиквариата.

Немецкая компания, специализирующаяся на правильном питании, провела мастер-класс по приготовлению несложных блюд. Гороховая каша, куриная грудка и брокколи были готовы за три минуты, а посетители выставки были накормлены здоровыми диетическими блюдами без масла. Для любителей правильного питания на территории проведения слета работала лавка, где была возможность продегустировать и приобрести эко-мед, шоколад (который производится прямо на заводе «Кристалл»), чай, батончики и другие продукты фермерского производства.

Московский слет коллекционеров проводится с февраля 2017 года ежемесячно.

Следующий слет планируется c 15 по 18 июня.

Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9.

Организаторы: ВЦ «Кристалл Экспо».

Фотографии предоставлены организаторами.