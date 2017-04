18.04.2017 11:52

С 17 апреля 2017 года открыта онлайн-регистрация на бизнес-встречи с фабриками на официальном сайте мероприятия www.bee-together.ru.

Более 15 фабрик из разных стран мира подтвердили свое участие в 3-ей Международной бизнес-платформе Bee-Together.ru, которая пройдет 31 мая и 1 июня 2017 года. Это фабрики России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии и Китая предоставляющие аутсорсинг-услуги по разным направлениям: верхняя одежда, женская, мужская, детская одежда, вязанный трикотаж, кроенный трикотаж, деним, кожаные изделия, домашняя одежда, нижнее белье, носочно-чулочная продукция, форма и спецодежда, постельные принадлежности, обувь.

В этом сезоне организаторы платформы, идя навстречу пожеланиям участников предыдущих мероприятий, откроют павильон для мелкосерийных швейных фабрик, производящих от 10-200 единиц продукции, где дизайнеры смогут найти выгодное решение для бизнеса.

За 2 дня в рамках бизнес-платформы планируется провести более 500 деловых встреч.

Информационные партнеры мероприятия: журнал PROfashion, probusinesstv.ru, new-retail.ru, procapitalist.ru, moda.ru, riamoda.ru, fashionunited.ru, modanews.ru, fashioneducation.ru, Follow the fabrica, RusTM.Net, Информационное агентство So Serious Fashion, Русская мода, moda247.ru, журнал Ателье и др.

Организатор: Русская ассоциация участников фешен-индустрии (RAFI/РАФИ).

Телефон: +7 (495) 626-30-10.

Официальный сайт мероприятия: www.bee-together.ru