30.03.2017 07:14

Помимо основной для магазинов сети Westfalika, принадлежащей ГК «Обувь России», коллекции кожаной обуви, группа приняла решение включить в ассортимент тестовую партию резиновых сапог под брендом all.go.

Как говорится в сообщении ритейлера, модельный ряд представлен обувью на цветной подошве, с яркими шнурками, цветочными принтами и из матовой резины. Тестовые продажи новой линейки стартовали две недели назад, при этом в некоторых регионах процент реализации уже достиг 80%.

Как объясняет руководитель отдела закупа и сбыта ГК «Обувь России» Елена Хворова, в ряде регионов, прежде всего там, где в этом году выпало много снега, который теперь активно тает, такая обувь особенно востребована. Основным спросом у покупателей пользуются черные матовые резиновые сапоги. По ее словам, «данная линейка обуви позволит привлечь в магазины покупателей, которые давно интересовались подобными моделями, но ранее не имели возможности её у нас приобрести, так как резиновой обуви в нашей сети не было. Мы решили исправить эту ситуацию.

«Обувь России» вывела на рынок бренд all.go в 2014 году. Сначала под ним выпускалась только летняя, пляжная и садовая обувь из полимерных материалов ЭВА. В дальнейшем ассортимент был расширен за счет демисезонных и зимних моделей из текстильных и синтетических материалов. В сезоне «весна-лето 2017», помимо резиновой обуви, коллекции all.go включают спортивные кроссовки, обувь направления «спорт-шик», кеды и текстильную летнюю обувь.

Ассортимент all.go «Обувь России» производит на собственной фабрике в Новосибирской области и на предприятиях-партнерах за рубежом. Бренд all.go развивается в формате shop-in-shop и представлен в магазинах Westfalika, Rossita, «Пешеход», которые входят в ГК «Обувь России».