03.05.2017 06:58

Начался прием документов на соискание звания лауреата национальной отраслевой премии 2017 года «Золотое веретено».

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, входящего в число учредителей конкурса, общее заседание экспертного совета, на котором будут определены лауреаты премии, состоится в октябре 2017 года, а церемония награждения - в марте 2018 года в Москве в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности.

Основные номинации премии:

«Рабочие специальности в индустрии моды»

«Модный дизайн и производство»

Разделы:

• «Промышленная коллекция»

• «Творческая коллекция»

• «Детская коллекция»

• «Школьная форма»

• «Текстильное предприятие»

• «Трикотаж»

• «Домашний текстиль»

• «Одежда для дома, спорта и отдыха»

• «Корпоративная одежда»

• «Головные уборы»

• «Мех и кожа»

• «Коллекция обуви»

• «Бельё»

• «Аксессуары»

• «Дебют»

«Продвижение бизнес-концепции в России»

Разделы:

• «Российская марка»

• «Международная марка»

• «Fashion-проект»

«Организация фирменной торговли»

Разделы:

• «Бутик»

• «Торговый центр»

• «Журналистика»

Разделы:

• «Издание»

• «Журналист, редактор, издатель»

• «Репортажное фото»

«Искусство костюма в кино»

«Искусство костюма в театре»

Заявки с информацией о кандидате, а также портфолио и рекомендательные документы номинантов принимаются от академиков НАИМ, руководителей отраслевых союзов и профессиональных объединений, руководителей департаментов и управлений администраций краев, областей и городов РФ, экспертных и аналитических агентств, редакций отраслевых изданий, организаторов специализированных выставок и конкурсов, руководителей текстильных, швейных, обувных (и т.д.) предприятий.

Предложения и рекомендации по выдвижению номинантов можно предоставить на адрес info@fashion-academy.ru, т.: (499) 502-44-14.