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Начался прием заявок на участие в конкурсе «Золотое веретено»
03.05.2017 06:58
Начался прием документов на соискание звания лауреата национальной отраслевой премии 2017 года «Золотое веретено».
Как говорится в сообщении Союзлегпрома, входящего в число учредителей конкурса, общее заседание экспертного совета, на котором будут определены лауреаты премии, состоится в октябре 2017 года, а церемония награждения - в марте 2018 года в Москве в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности.
Основные номинации премии:
«Рабочие специальности в индустрии моды»
«Модный дизайн и производство»
Разделы:
• «Промышленная коллекция»
• «Творческая коллекция»
• «Детская коллекция»
• «Школьная форма»
• «Текстильное предприятие»
• «Трикотаж»
• «Домашний текстиль»
• «Одежда для дома, спорта и отдыха»
• «Корпоративная одежда»
• «Головные уборы»
• «Мех и кожа»
• «Коллекция обуви»
• «Бельё»
• «Аксессуары»
• «Дебют»
«Продвижение бизнес-концепции в России»
Разделы:
• «Российская марка»
• «Международная марка»
• «Fashion-проект»
«Организация фирменной торговли»
Разделы:
• «Бутик»
• «Торговый центр»
• «Журналистика»
Разделы:
• «Издание»
• «Журналист, редактор, издатель»
• «Репортажное фото»
«Искусство костюма в кино»
«Искусство костюма в театре»
Заявки с информацией о кандидате, а также портфолио и рекомендательные документы номинантов принимаются от академиков НАИМ, руководителей отраслевых союзов и профессиональных объединений, руководителей департаментов и управлений администраций краев, областей и городов РФ, экспертных и аналитических агентств, редакций отраслевых изданий, организаторов специализированных выставок и конкурсов, руководителей текстильных, швейных, обувных (и т.д.) предприятий.
Предложения и рекомендации по выдвижению номинантов можно предоставить на адрес info@fashion-academy.ru, т.: (499) 502-44-14.
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