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Начат прием заявок для участия в конкурсе «Сделано для детства»
19.04.2017 23:00
Минпромторг России приглашает отечественные компании к участию в конкурсе «Сделано для детства», сообщает пресс-служба министерства.
Открыт прием заявок на участие в конкурсе-рейтинге российских компаний индустрии детских товаров «Сделано для детства». Его организатором является департамент развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России.
К участию приглашаются профильные российские организации. Им необходимо предоставить в департамент заявление с приложением анкеты и копий бухгалтерского баланса за три года с отметкой налогового органа.
Призы получат лучшие десять компаний, обеспечивающих высокое качество производимых детских товаров и услуг.
Документы принимаются по 8 сентября 2017 года включительно.
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