20.05.2017 02:52

В Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова выпустили слушателей курса «Основы технологий швейных изделий», сообщает пресс-служба учебного заведения.

В Абакане в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова завершился курс «Основы технологий швейных изделий». В его рамках на протяжении трех месяцев семь девушек обучались искусству моделирования и пошива авторской одежды.

«Всего по программе было проведено 16 аудиторных часов. Посещали их девушки один раз в неделю. Кроме запланированных занятий, также по запросу курсантов был проведен специальный мастер-класс по конструированию и моделированию авторской юбки», – рассказала заведующая кафедрой сервиса и технологии изделий легкой промышленности института информационных технологий и инженерного образования Ирина Карцева.

По итогам обучения выпускники получили сертификаты установленного университетом образца.