Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) впервые организует «Киберпонедельник — 2017», говорится в пресс-релизе компании.

Мероприятие будет проходить с 30 января по 1 февраля 2017 года на Kiberponedelnik.com.

В онлайн-распродаже примут участие более 200 магазинов, среди которых можно отметить Aliexpress, Ebay, Pleer.ru, Buyon.ru, Microsoftstore.ru и другие.

Партнером акции выступит компания «Блэк Фрайдэй», организатор первой российской «Черной пятницы».

«Онлайн-распродажа «Киберпонедельник — 2017» должна стать одним из ключевых событий 2017 года. Наша главная цель — создание прозрачной и понятной системы интернет-распродаж в России, где каждый пользователь без риска может делать покупки интересных для него товаров. Это будет, одновременно, и своеобразный календарь событий, и интеграционная площадка, способная предоставить максимально комфортные и честные условия как для магазинов-участников, так и для пользователей», — рассказал президент НАДТ Александр Иванов.

«Киберпонедельник» — ежегодная межсезонная онлайн-распродажа, где в основном представлены товары уходящего сезона (зима). Распродажа начнется в ночь с 29 на 30 января по московскому времени и продлится трое суток. В течение 72 часов у жителей России будет возможность приобрести свыше 75 тыс. товаров со скидками от 15% до 70%. На распродаже будут представлены популярные товарные категории: электроника и бытовая техника, красота и здоровье, детские товары, одежда и обувь, товары для дома. Организаторы онлайн-распродажи «Киберпонедельник — 2017» рассчитывают привлечь около двух млн посетителей. Принять участие в распродаже традиционно смогут жители России, Республики Белоруссия и Казахстана.