23.01.2017 23:52

Трое представителей ТМ Elis удостоились наград от администрации Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба компании.

В понедельник, 16 января, награды администрации Ростова-на-Дону получили сотрудники ТМ Elis. Знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону» был отмечен генеральный директор компании Александр Еремеев. Вручала награду начальник отдела поддержки предпринимательства Департамента экономики города Маргарита Фадеева.









Уникальной памятной медали удостоилась директор по развитию продукта Эллада Шипулина-Еремеева. Награды также удостоилась швея Марина Кучейко, которая выиграла конкурс «Лучший по профессии».

Производственно-коммерческая фирма «Элегант», располагающаяся в Ростове-на-Дону, шьет одежду под марками Elis и Lalis. Вместе с торговыми представительствами и магазинами розничной сети она образует группу компаний Elis. В год выпускается четыре коллекции в легком ассортименте и две коллекции в верхнем ассортименте. Продукция фирмы «Элегант» реализуется в 100 фирменных и партнерских магазинах и через шесть оптовых представительств.

Фотография с сайта компании.