Народной премией детских товаров «Выбор родителей» наградят представителей легпрома

14.11.2017 07:07

Автономная некоммерческая организация «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор Родителей» запускает проект «Народная премия детских товаров «Выбор родителей».

Как говорится в сообщении Минпромторга, рамках конкурса «Новинка года» отдельно будут отмечены товары российских производителей. В число номинаций в 2018 году войдет оценка одежды и обуви.

Цель проекта - предоставление достоверной и доступной информации о детских товарах и услугах. В каждой номинации премии »Выбор родителей» будут предусмотрены подноминации «Товар российского производства».

Чтобы принять участие в конкурсе «Новинка года» любому российскому производителю необходимо предоставить информацию о новых продуктах, выход которых запланирован на рынок в 2018 году.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить информацию о новинке 2018 года на info@viborroditeley.ru:

видео о товаре

фото товара

описание товара – в чем его уникальность и рекомендуемая стоимость

Срок подачи: до 1 декабря 2017 г.

Старт голосования: 1 января 2018 г.

Ежемесячно будут подводиться промежуточные итоги конкурса.