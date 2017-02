08.02.2017 07:21

Российская система качества провела потребительские тесты самых популярных у россиян пуховиков. Эксперты изучали состав курток, способность изделий дышать, отталкивать влагу и сохранять тепло. Как говорится в сообщении организации, различного рода нарушения были выявлены в половине случаев.

К примеру, нарушения техрегламента по показателю воздухопроницаемости выявлены в 38 образцах (Alef, Arctetyx, Baon, Benetton, Canada Goose, Chkalov, City classic, Cityvoyager, Columbia, Fergo, Finn Flare, Forward, Helly Hansen, Hispo, Igor Plaxa, In extenso, Jack Wolfskin, Lacoste, Laplandia, Lawine, Levis, Marine pool, Mexx, Mirage-MV, Mont bell, Napapijri, New Balance, Ostin, Outventure, Red fox, Salomon, Sisley, Sivera, T4F, The North Face, Uniqlo, Wrangler, Zara, Zolla). Как напомнили ив Роскачестве, показатель воздухопроницаемости принципиален из-за свойства натурального утеплителя сопревать.

Что касается качества утеплителя, то периодически производители указывают некорректное соотношение пуха и пера в составе и фальсифицируют вид наполнителя. Так, некоторые производители сознательно преувеличили долю более дорогого пухового компонента в маркировке, девять из них - указали в маркировке более дорогие виды пуха. Однако данные отклонения были выявлены Роскачеством при помощи европейской методики исследования, которая не аттестована в России. Поэтому та продукция, в составе которой количество пуха и пера не соответствует заявленному, не является товаром с нарушениями. Тем не менее такие результаты не позволяют включить их в категорию повышенного качества.

Кроме того, исследование Роскачества выявило и нарушения по маркировке: у товаров Arctetyx, Canada Goose, Lawine, Mirage, T4F и The North Face не указано необходимой информации о производителе, а на куртках Alef, Chkalov, Cityvoyager, Forward, Red fox (П) и Uniqlo неверно отмечен состав тканей. Стоит отметить, что производителям товаров Alef и Red fox достаточно устранить нарушения маркировки, и товар перейдет в категорию качественных.