Накануне 48-ой федеральной ярмарки «Текстильлегпром» прошел вебинар Натальи Чиненовой, посвященный внедрению технологий эффективных оптовых продаж и управлению розничными продажами, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

На вебинаре было уделено внимание следующим вопросам:

аналитике состояния оптового и розничного рынка продаж в этом году,

предпосылкам роста продаж в следующем году,

статистической сменяемости одежды в России, которая приходится на 2017 год,

15 сезонам продаж в России, делать ли коллекции к каждому сезону продаж,

делать ли скидки в высокий сезон продаж,

качественно новому взаимодействию производителей, оптовиков и розничных торговцев, и «при чем» здесь конечный потребитель,

внедрению технологий оптовых продаж и увеличению продаж в штуках,

почему теряется большая часть информации о товаре при прохождении от производителя до конечного потребителя, что делать,

каковы сегодня потребности конечного покупателя, за что он согласен «голосовать» рублем,

каналы дистрибуции, как ими воспользоваться,

и многим другим вопросам.

Посмотреть вебинар Натальи Чиненовой можно по ссылке на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCHoyUZfG-5TpK6gIfRuoM2g .

Наталья Чиненова – ведущий специалист российского ритейла, консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting Group.

Напоминаем, что мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» состоятся 14 и 15 февраля 2017 года.

48-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 14–17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках деловой программы ярмарки пройдут семинары по коммерческим тенденциям в моде сезона весна-лето 2018 А. Бурматикова по новому уровню автоматизации проектирования и производства одежды САПР «Грация» и др.

Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».