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Наталья Чиненова: Предпосылки для развития продаж есть, а самого развития нет. Что делать?
25.12.2016 23:58
Накануне 48-ой федеральной ярмарки «Текстильлегпром» прошел вебинар Натальи Чиненовой, посвященный внедрению технологий эффективных оптовых продаж и управлению розничными продажами, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».
На вебинаре было уделено внимание следующим вопросам:
Посмотреть вебинар Натальи Чиненовой можно по ссылке на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCHoyUZfG-5TpK6gIfRuoM2g.
Наталья Чиненова – ведущий специалист российского ритейла, консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting Group.
Напоминаем, что мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» состоятся 14 и 15 февраля 2017 года.
48-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 14–17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.
В рамках деловой программы ярмарки пройдут семинары по коммерческим тенденциям в моде сезона весна-лето 2018 А. Бурматикова по новому уровню автоматизации проектирования и производства одежды САПР «Грация» и др.
Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».
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