Проект «ЧП контроль», запущенный НАДТ и BlackFridaySale.ru, призван «обеспечить максимальную честность и прозрачность скидок в дни Черной Пятницы в России», сообщают организаторы.

Организаторы официальной Черной Пятницы в России – компания «БлэкФрайдэй» (BlackFridaySale.ru) и Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) приглашают каждого пользователя интернета стать участником акции «ЧП контроль» и проконтролировать предложения онлайн-магазинов во время глобальной распродажи 23-26 ноября 2017 года.

Организаторы распродажи твердо намерены обеспечить честную игру ритейлеров на площадке Черной Пятницы 2017. В этом им помогут сами российские пользователи, которые встанут на защиту своих интересов.

В рамках проекта «ЧП контроль» пользователи начнут мониторинг динамики цен самых популярных товаров тех магазинов, которые подали заявку на участие в Черной Пятнице 2017. На сегодня это более 250 магазинов, к началу акции их станет 400. Покупатели будут проверять магазины на следующие нарушения: ощутимое завышение цен до распродажи, занижение обещанных скидок, отсутствие реального товара, по которому была объявлена скидка и т.д. Нарушения, допущенные магазинами на площадке BlackFridaySale.ru в ходе подготовки и проведения Черной Пятницы, а также статусы по их исправлению, будут публиковаться в группах BlackFridaySale.ru в социальных сетях.

При выявлении нарушений, ООО «БлэкФрайдэй» будет запрашивать оперативное исправление ошибки. За неоднократные нарушения магазин будет снят с распродажи.

«По опыту прошлых лет, самыми популярными способами нечестной игры были: завышение цен перед стартом акции, физическое отсутствие товара, на который заявлена грандиозная скидка, отсутствие подтвержденной договоренности ритейлера с точками продаж об участии в акции и, как следствие, несоответствие заявленных скидок реальным ценам на площадках магазинов, –рассказывает коммерческий директор ООО «Блэк Фрайдэй» Светлана Харабурова.– В процессе развития проекта «Черная Пятница» в России ритейлеры сами все более заинтересованы в прозрачных и честных условиях. Полагаю, что усилиями всех участников рынка – команды BlackFridaySale.ru, ритейлеров и покупателей, мы сделаем Черную Пятницу совершенно прозрачной площадкой, с самыми выгодными и эксклюзивными предложениями».

«С каждым годом процент обмана покупателей снижается, благодаря уровню организации, который обеспечивает команда BlackFridaySale.ru, бдительности и самих покупателей, и магазинов-участников акции, – отмечает Президент НАДТ Александр Иванов. –Это отличный пример совместных усилий всех заинтересованных сторон по гармонизации рынка интернет-торговли. И в этом отношении проект «ЧП контроль» является настоящим рабочим кейсом и эффективным инструментом, который помогает воспитывать культуру электронной торговли в России».

«Идея потребительского, практически народного, контроля придает акции BlackFridaySale.ru еще больше надежности и достоверности, - комментирует Петр Шелищ, Председатель Союза потребителей Российской Федерации (СПРФ). – Так мы воспитываем рынок, бизнес и гражданское общество, и это очень оптимистичный тренд».

Черная Пятница 2017 стартует в России 23 ноября в 19:00 по московскому времени. Участие в проекте «ЧП контроль» могут принять все желающие. Достаточно регулярно мониторить стоимость товаров в магазинах-участниках Черной Пятницы, заявленных на площадке BlackFridaySale.ru, накануне акции и в период распродажи с 23 по 26 ноября, не забывая делать скриншоты. В случае выявления нарушениянеобходимо опубликовать пост со скриншотом и хэштегом#ЧП_контроль, либо прислать информацию на адрес clear@BlackFridaySale.ru.

Иллюстрация предоставлена организаторами.