В рамках международной конференции Fashion Futurum на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 17 марта состоится выставка инноваций для fashion-индустрии и ритейла, сообщают организаторы.

На выставке свои разработки продемонстрируют финалисты конкурса инновационных решений для fashion-индустрии и ритейла. Среди проектов впервые будут представлены: искусственный интеллект, разрабатывающий дизайн одежды, автономный робот-помощник для бизнеса, виртуальная примерочная, IT-многофункциональная oдежда, меняющая цвет в зависимости от настроения, а также ткани, модифицированные методом ионно-плазменного распыления, VR&AR-киберодежда и другие технологичные инициативы.

«Fashion tech – один из новых восходящих трендов в мире. Сейчас на это есть спрос», – отметил Александр Шумский, исполнительный президент Национальной палаты моды и основатель международной конференции Fashion Futurum.

Визионерская конференция Fashion Futurum пройдет во второй раз в Москве 16-17 марта 2017 года в рамках Mercedes-BenzFashionWeekRussia в ЦВЗ «Манеж». Карим Рашид (дизайнер, США), Паскаль Моранд (исполнительный президент Французской Федерации Высокой моды и прет-а-порте, Франция), Карлос Эспиноса де ЛосМонтерос (экс-вице-президент InditexGroup, Испания), Майкл Берк (руководитель направления fashion, sports&toys, Google, США), Ковадонга О'Ши (Основатель Модной бизнес-школы ISEM, автор бестселлера «Феномен Zara», Испания) и другие визионеры станут спикерами и менторами на конференции Fashion Futurum.

Международная конференция Fashion Futurum проводится при поддержке Национальной палаты моды, Департамента культуры города Москвы, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, Фонда «Сколково».

Иллюстрация предоставлена организаторами.