02.04.2017 15:59

Барнаульское предприятие «Меланжист Алтая» возглавил Сергей Мусатов, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Новым руководителем компании «Меланжист Алтая» в Барнауле назначен Сергей Мусатов. Его предшественник Олег Песиков отошел от дел. Последние несколько лет он возглавлял предприятие, будучи пенсионером.

Отмечается, что Сергей Мусатов ранее возглавлял крупный маслозавод «Юг Руси - Золотая семечка».

Барнаульский меланжевый комбинат, основанный в 1934 году, — одно из старейших и крупных текстильных предприятий России. Производит смесовые и хлопчатобумажные ткани за Уралом с полным технологическим циклом, включающим производство пряжи, готовых и суровых тканей. Производство тканей, спецодежды: разработка моделей, костюмов противоэнцефалитных, халатов рабочих, сигнальной спецодежды, костюмов для рыбалки и охоты для спецодежды, производство постельного белья. Входит в «БТК Текстиль».