06.04.2017 23:54

Имущество «Дегтярской швейной фабрики» в Свердловской области продадут на торгах в мае, пишет «Областная газета».

На 11 мая назначены повторные торги, в рамках которых будет реализовано имущество обанкротившейся «Дегтярской швейной фабрики». Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В лот, стоимостью 5,2 млн рублей, включено здание фабрики, два нежилых помещения, гараж и земельный участок. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 мая.

«Дегтярская швейная фабрика» признана банкротом в январе прошлого года. Продать имущество компании раньше не получилось из-за отсутствия заявок на торгах в марте 2017 года.