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НДС на алмазы в России обнулят уже с января следующего года

19.10.2017  07:01

Минфин намерен обнулить ставку НДС на алмазы уже с января следующего года, а переходный период не предусмотрен, передает Finmarket. По информации издания, соответствующий законопроект уже разработан.

Законопроект является мерой господдержки, направленной на развитие алмазогранильной отрасли в РФ, говорится в материалах. Сейчас отечественные огранщики получают от «Алросы», производящей около 97% российских алмазов, отсрочку по уплате НДС - 18% от стоимости ежемесячного контракта на закупку алмазов на срок до 90 дней.

Ситуация с рентабельностью гранильной отрасли РФ обострилась после отмены в сентябре 2016 года экспортной пошлины на алмазы (она составляла 6,5%) в соответствии с условиями присоединения к ВТО, после чего условия для российских и зарубежных производителей бриллиантов стали одинаковыми. 

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