09.10.2017 06:59

Для поддержки российских производителей бриллиантов Минфин разработал ряд мер поддержки. В их числе снятие НДС при покупке алмазного сырья.

Как заявил замглавы министерства Алексей Моисеев в интервью журналу «Ювелирное обозрение», обсуждается также аналогичный вопрос по золоту и бриллиантам.

НДС, напоминает агентство ТАСС, учитывается в стоимости приобретаемого производителями бриллиантов алмазного сырья и является основным элементом низкой конкурентоспособности гранильной отрасли РФ. Сейчас огранщики получают от «Алросы», производящей около 97% российских алмазов, отсрочку по уплате НДС (18% от стоимости ежемесячного контракта на закупку алмазов на срок до 90 дней), но об отмене речь ранее не шла.

Также Минфин «рассматривает варианты упрощения пересортировки алмазов как формы контроля», отметил Алексей Моисеев. «Этот контроль осуществляется сначала на предприятии, затем перед продажей, потом огранщики должны снова пройти госконтроль, а продавец бриллиантов на таможне. Количество административных барьеров удручает, создается впечатление, что здесь много лишних проверок», - пояснил замминистра.

Эта мера позволит огранщикам частично продавать содержимое приобретенных у «Алросы» боксов с алмазным сырьем (сейчас его можно либо полностью огранить, либо полностью продать).

Ситуация с рентабельностью гранильной отрасли РФ обострилась после отмены в сентябре 2016 года экспортной пошлины на алмазы (она составляла 6,5%) в соответствии с условиями присоединения к ВТО, после чего условия для российских и зарубежных производителей бриллиантов стали одинаковыми.