Шоу-рум Superstudio представил коллекцию FW 2017 итальянского бренда аксессуаров Visone, сообщает компания.

Коллекция состоит из семи линий (Iconic, Balloon, Aristocratic, Turn, Skirt, Shopping, Pochette), объединенных «идеей торжества женственности». Вдохновением для создания коллекции послужило путешествие главного дизайнера – Франческо Визоне – по Калифорнии, «Золотому штату» США, с его многочисленными природными достопримечательностями.

2016 год стал решающим в истории развития бренда Visone: авторитетный в мире моды журнал VogueItaly внес Visone в список самых перспективных международных брендов. Эксперты одной их главных европейских выставок изделий из кожи и аксессуаров MIPEL (Милан) назвали Visone самым инновационным в своем сегменте.

Сегодня Visone принимает активное участие во многих творческих и социальных инициативах. Так, бренд совместно с VogueItaly и модным центром Fidenza Village развивает проект молодых дизайнеров The Creative Spot. Особое значение уделяется благотворительному проекту по борьбе со СПИД Convivio.

Visone – итальянский бренд кожаных аксессуаров с 2011 года. Штаб-квартира расположена в г. Неаполь. Компания реализует порядка 10 тыс. единиц/год в 150 магазинах сегмента Premium Италии, Швейцарии, Бельгии, Греции, Ливана, Японии, Китая, Тайваня. В России бренд официально представлен компанией Superstudio с 2017 года.