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Недекларированные шубы в ХМАО-Югре принесли в бюджет более 9 млн рублей

28.04.2017  00:11

После таможенных проверок владельцы нелегально ввезенных шуб уплатили сбор в размере более 9 млн рублей, сообщает пресс-группа Ханты-Мансийской таможни.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошли таможенные проверки, которые позволили выявить недекларированные меховые изделия. На территорию ЕАЭС были незаконно ввезены 494 единицы шуб и пальто. Владельцы товара, после вмешательства таможенных служащих, добровольно уплатили причитающиеся таможенные пошлины. В федеральный бюджет поступило более 9 миллионов рублей.

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