28.04.2017 00:11

После таможенных проверок владельцы нелегально ввезенных шуб уплатили сбор в размере более 9 млн рублей, сообщает пресс-группа Ханты-Мансийской таможни.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошли таможенные проверки, которые позволили выявить недекларированные меховые изделия. На территорию ЕАЭС были незаконно ввезены 494 единицы шуб и пальто. Владельцы товара, после вмешательства таможенных служащих, добровольно уплатили причитающиеся таможенные пошлины. В федеральный бюджет поступило более 9 миллионов рублей.