06.10.2017 19:08

5 октября, на сцене Александрийского театра в Северной столице официально открылась очередная неделя моды в Санкт-Петербурге (St.Petersburg Fashion Week), которая проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, под патронажем Синдиката моды.

Традиционно, открытием послужила пресс-конференция, которую провели председатель наблюдательного совета Синдиката моды и художественный руководитель SPbFW Никита Кондрушенко, владелец и креативный директор фешн - холдинга Fabric Fancy Сергей Хромченко, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Ильгиз Качаев, член наблюдательного совета St. Petersburg Fashion Syndicate Ольга Калашникова, и модный фотограф из Нью Йорка Адам Кац Синдинг.

Адам Катц Синдинг на пресс-конференции отметил, что считает Санкт-Петербург центром российской культуры и ему интересно быть участником St.Petersburg Fashion Week.

На пресс-конференции, представитель правительства Санкт-Петербурга Ильгиз Качаев отметил, что городом разрабатывается специальная программа и стратегия поддержки молодых дизайнеров и производителей одежды. В дальнейшем, планируется за счет средств бюджета оплачивать их участие в ведущих мировых выставках индустрии моды, а также выделять городские площадки для проведения подобных мероприятий.

Как отметили организаторы мероприятия, все четыре дня недели моды под эгидой французского института моды Mod’Art International в России, будут проходить образовательные программы различных форматов: показы тематических документальных фильмов, мастер классы по дизайну, лекции концептуального подхода в менеджменте индустрии моды.

Отметим, что неделя моды открылась показом женской коллекции весна-лето 2018 бренда Fabric Fancy. Также в программе недели моды – показы от постоянных участников недели моды Анны Овчинниковой и Милы Берилла, иностранных дизайнеров Лепа Кутюр (Сербия) и известного итальянского кутюрье Антонио Гримальди, показ которого закроет Санкт-Петербугскую неделю моды.

Центральным событием мероприятия является показ российского кутюрье Татьяны Парфеновой 6 октября на новой сцене Александрийского театра.

Также представят свои коллекции молодая дизайнер Ольга Держивущенко, Виктории Флер, питерский бренд «Династия», студенческие работы института моды Mod’Art, финалистов и полуфиналистов конкурса «Русский силуэт» и работы студентов Владимира Бухинника.

На второй официальной площадке сезона SS’18 Belmond Grand Hotel Europe стартует SPbFW Pop-Up Store. Формат мероприятия фешн маркет и фешен шоу одновременно.

Отметим, что официальная Санкт-Петербургская неделя моды была инициирована Fashion Syndicate St.Petersburg в 2013 году.