11.08.2017 21:21

Со швейного производства в Истринском районе изъято около 1 тыс. ед. поддельной спортивной одежды известных марок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Нелегальное производство спортивных курток, костюмов и толстовок под брендами известных мировых производителей обнаружено в Истринском районе.

«В ходе осмотра производственного помещения полицейские обнаружили и изъяли более 400 толстовок, 450 спортивных костюмов, 100 спортивных брюк, клише для нанесения товарных знаков. Сумма причиненного правообладателям материального ущерба составила свыше 5 миллионов рублей», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В организации нелегального производства подозреваются граждане одного из государств Юго-Восточной Азии.

В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Им грозит лишения свободы на срок до 6 лет.