Новый магазин немецкого бренда Deichmann открылся в столичном торговом центре «Авиапарк», сообщается в пресс-релизе компании.

Магазин Deichmann в ТЦ «Авиапарк» стал восьмым по счету в Москве и восемнадцатым в России. В нем представлены актуальные модели зимней коллекции, разработанной командой дизайнеров Deichmann, а также спортивные линейки собственных брендов Deichmann и созданные специально для сети линии сникеров от Nike, Adidas, Puma и Fila.

Сеть Deichmann — это 3700 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая дача», «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов парк», «Красный кит» и «Рио», в Санкт-Петербурге — в ТЦ «Жемчужная плаза», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер Радуга», в Казани — в ТРК «Парк Хаус», в Твери – в «Торговом парке №1», а в Нижнем Новгороде — в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега».

Фотография предоставлена компанией.