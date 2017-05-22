Немецкий бренд Deichmann открывает первый магазин на Юге России

Открытие нового магазина Deichmann состоится 25 мая в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» в Краснодаре, сообщает компания.

Магазин Deichmann в «Меге Адыгея-Кубань» станет первым в Краснодарском крае и 19-ым по счету в России для европейского бренда. В магазине будут представлены коллекции обуви и аксессуаров для всей семьи, как от собственных брендов Deichmann, так и от гигантов индустрии - Nike, Adidas, Puma и других.

Сеть Deichmann — это 3700 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая дача», «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов парк», «Красный кит» и «Рио», в Санкт-Петербурге — в ТЦ «Жемчужная плаза», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер Радуга», в Казани — в ТРК «Парк Хаус», в Твери — в «Торговом парке № 1», а в Нижнем Новгороде — в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега».

Фотография предоставлена компанией.