Новости
НачалоНовостиНемецкий бренд Earebel выходит на российский рынок
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Немецкий бренд Earebel выходит на российский рынок

27.02.2017  23:42

Производитель шапок-наушников из Германии Earebel теперь представлен и в России, сообщает компания.

Вязаные шапки Earebel с премиальной акустикой внутри доступны в трех различных стилях: Handmade, Sport и Lifestyle, в более 50 моделях. Наушники всегда встроены непосредственно в шапку, но при необходимости их можно снять.

Каждая шапка и повязка Earebel 100% сделана в Германии. С помощью всего одной кнопки можно принимать звонки, регулировать громкость и прокручивать плейлист. При этом наушники легко подключаются к любым девайсам на базе Androidи iOS. В последнем случае даже можно управлять всеми функциями с помощью голоса через фирменную «яблочную» систему Siri.

Бренд Earebel удостоен нескольких наград, среди которых German Design Award 2014 и номинация на Brand New Award 2014.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 51
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1251 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте