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Немецкий бренд Earebel выходит на российский рынок
27.02.2017 23:42
Производитель шапок-наушников из Германии Earebel теперь представлен и в России, сообщает компания.
Вязаные шапки Earebel с премиальной акустикой внутри доступны в трех различных стилях: Handmade, Sport и Lifestyle, в более 50 моделях. Наушники всегда встроены непосредственно в шапку, но при необходимости их можно снять.
Каждая шапка и повязка Earebel 100% сделана в Германии. С помощью всего одной кнопки можно принимать звонки, регулировать громкость и прокручивать плейлист. При этом наушники легко подключаются к любым девайсам на базе Androidи iOS. В последнем случае даже можно управлять всеми функциями с помощью голоса через фирменную «яблочную» систему Siri.
Бренд Earebel удостоен нескольких наград, среди которых German Design Award 2014 и номинация на Brand New Award 2014.
Фотографии предоставлены компанией.
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