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Немецкий союз BME заинтересован в белорусских технических тканях

19.12.2016  23:42

Федеральный союз материально-технического снабжения, закупок и логистики BME из Германии проявляет интерес к белорусскому текстилю, пишет «Беллегпром».

В среду, 14 декабря, в Минске состоялся семинар «Как стать поставщиком для компаний Германии». Участие в мероприятии приняли белорусские представители легкой промышленности. Перед началом семинара прошла встреча председателя концерна «Беллегпром» Николая Ефимчика и делегации немецкого Федерального союза материально-технического снабжения, закупок и логистики BME.

В рамках беседы стороны обменялись общей информацией о состоянии производства в отрасли легкой промышленности. Гости из Германии проявили интерес к расширению взаимодействия по направлению технического текстиля. Об этом также шла речь на семинаре.

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