16.12.2016 07:17

В следующем году экспорт несырьевых товаров из России могут начать субсидировать из федерального бюджета. Для этого банки будут выдавать соответствующие короткие кредиты сроком до двух лет. Соответствующее предложение внесло Минэкономразвития.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа, министерство предлагает привлечь к выдаче краткосрочных экспортных кредитов банки с широкой региональной сетью, которые будут получать субсидии на компенсацию процентной ставки по экспортным кредитам либо рефинансирование ранее выданных займов. Это позволит значительно упростить доступ малого и среднего бизнеса к экспортному кредитованию, особенно в регионах.

Минэкономразвития предлагает субсидировать 2 п. п. ставки, однако эта цифра еще не точная и требует обсуждения, подчеркивает чиновник из Минэкономразвития.