23.01.2017 23:51

На выставке Index 2017 в Женеве представят российские нетканые материалы Createx, сообщает пресс-служба компании.

Выставка Index 2017 пройдет в Женеве 4-7 апреля в центре Palexpo. Свое участие в событии анонсировала компания «Первая Химическая Корпорация» - официальный дистрибьютор фирмы «Нетканые Материалы».

«Первая Химическая Корпорация» представит на выставке нетканые материалы Createx. Они применяются при производстве средств гигиены, детских подгузников, медицинской одежды, укрывного материала для сельского хозяйства, упаковки, а также в строительной и других отраслях промышленности.

Познакомиться с продукцией Createx можно будет на стенде N 1248.

Компания «Нетканые Материалы» является одним из крупнейших российских производителей нетканых полипропиленовых материалов типа спанмелт. Завод начал работать в 2008 году.