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Next опубликовал «красную» подборку из актуальной коллекции

18.10.2017  00:26

Специальная подборка объединила спортивные пуховики, лаконичные блузки, кружевные топы и вечерние комбинезоны из осенней коллекции Next, сообщает компания.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.

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