Бренд Next представил подборку новогодних образов из коллекции сезона зима 2016/17, сообщает компания.

В праздничную подборку Next вошли: золотисто-черный комбинезон, свитер с блестками, черный комбинезон в горошек, коллекционные кожаные босоножки бронзового цвета с оборками, черное платье с цветочной вышивкой, бархатное платье с рисунком, черное цельнокройное платье с бахромой, бархатные полусапожки на квадратном каблуке, ягодный топ с бахромой, черный топ из бархата и сеточки в горошек, зеленая плиссированная юбка с блестками.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.