|
|
Next опубликовал новогоднюю подборку из актуальной коллекции
25.12.2016 22:47
Бренд Next представил подборку новогодних образов из коллекции сезона зима 2016/17, сообщает компания.
В праздничную подборку Next вошли: золотисто-черный комбинезон, свитер с блестками, черный комбинезон в горошек, коллекционные кожаные босоножки бронзового цвета с оборками, черное платье с цветочной вышивкой, бархатное платье с рисунком, черное цельнокройное платье с бахромой, бархатные полусапожки на квадратном каблуке, ягодный топ с бахромой, черный топ из бархата и сеточки в горошек, зеленая плиссированная юбка с блестками.
Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте